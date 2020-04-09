В России в четверг, 9 апреля, произошел сильный взрыв в многоэтажном здании, сообщается о шести пострадавших
Как передает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы Mash и Life Shot, взрыв произошел в бизнес-центре возле посольства Словакии в Москве. В результате, выбиты стекла и разбиты машины.
"Взрыв, потом второй, и потом полетели все стекла", - сообщил очевидец.
Чудом не пострадал водитель грузовика, который в этот момент проезжал мимо. По его словам, в первые секунды после ЧП с высоты 10-этажа на него посыпались выбитые окна.
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По предварительным данным, вследствие ЧП пострадали 6 человек. Один из них — 12-летняя девочка. Осколки стекла упали на девочку, которая вместе с мамой находилась в этот момент в машине прямо под окнами бизнес-центра. Обошлось без серьёзных травм.
Появилась информация, что в здании делали ремонт, и взрыв произошел в бойлерной, вызвав возгорание на 5 квадратных метрах.
Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В момент взрыва в бизнес-центре не было сотрудников, так как люди находятся в самоизоляции, поэтому обошлось без жертв.
Ранее мы сообщали, 4 апреля в пятиэтажном жилом доме в Подмосковье произошел взрыв. По словам очевидцев, три этажа дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево упали буквально за секунду.
В МЧС прокомментировали произошедшее, связав взрыв с хлопком газовоздушной смеси. В СМИ появилась информация, что взрыв мог произойти из-за поломки или неправильного использования газового оборудования. Якобы виной стала газовая колонка.
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