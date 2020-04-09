Правнук Кеннеди трагически погиб на отдыхе вместе со своей матерью

В США водолазы обнаружили в Чесапикском заливе тело восьмилетнего Гидеона Маккина, который приходился правнуком бывшему сенатору и прокурору США Роберту Кеннеди.

Мальчик вместе с матерью Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучкой Роберта Кеннеди, пропал третьего апреля. Об этом сообщил муж Мейв Дэвид Маккин. По его словам, они отдыхали во дворе дома на набережной, когда во время детских игр мяч упал в воду. Мейв вместе с сыном решили добраться до уплывшего мяча на каноэ, однако заплыли слишком далеко и так и не смогли вернуться.

Тело Мейв было обнаружено полицейскими в заливе еще раньше. Ее сына нашли на глубине 7,6 метра приблизительно в 610 метрах от нее.

Отметим, что Роберт Кеннеди был братом 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидатом в президенты от Демократической партии. Как и брата, его постигла трагическая участь: политика застрелили 5 июня 1968 года в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Убийцу удалось задержать. Им оказался палестинец Серхан Серхан, которого за убийство Кеннеди приговорили к смертной казни, однако впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения. После смерти второго брата в США появилось множество теорий о так называемом «Проклятье клана Кеннеди».

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