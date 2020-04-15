Пожары в радиоактивных лесах в Зоне отчуждения тушили десять дней, по состоянию на 14 апреля огня нет, но трава еще продолжает тлеть

По информации директора Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергея Зибцева, возгорания в этой местности случаются ежегодно, но таких масштабов еще не было. Огонь добрался до Припяти, ЧАЭС и Чернобыля. Рыжий лес практически выгорел. По предварительным оценкам, сгорело 30 тыс. га.

Многих украинцев волнует ситуация с уровнем радиации. Ранее мы сообщали, что и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заснял тревожные данные прибора, измеряющего уровень радиации.

"Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы... Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14 (превышает норму в 16 раз, - прим. ред.). Но такая ситуация только в очаге пожара", - отмечал чиновник.

Тем не менее, по словам Валерия Кашпарова, радиобиолога, директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии, пожар в Чернобыльской зоне не скажется на здоровье украинцев. Концентрации радионуклидов за счет рассеивания в атмосфере слишком маленькие, чтобы влиять на человека, пишет "Сегодня".

"Для жителей Киева никакой опасности нет. А вот с точки зрения воздействия на здоровье самого дыма – ничего хорошего в этом нет, но это не связано с радиоактивностью", – добавил Кашпаров.

Эксперты говорят, что украинцам следует подготовиться, так как это не последний пожар в Чернобыльской зоне - из-за климатических изменений возгорания будут происходить все чаще.

Следующий пожар в Чернобыльской зоне может возникнуть через неделю, прогнозирует Сергей Зибцев:

"У нас обычно пожары начинаются после 20 апреля. То есть через 10 дней нужно ожидать вторую волну. До этого времени должны сработать содержатели – это госпредприятие "Северная пуща". За 10 дней их надо обеспечить резервами, которых у них нет, набрать пожарных. Нужно предоставить поддержку лесничествам, которые находятся по периметру Чернобыля, чтобы они не допустили пожары. Сейчас надо планировать, чтобы до 20 апреля была полная готовность. Нужно обеспечить патрулирование полиции, нужна полная мобилизация".

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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