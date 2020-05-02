На место экстренно съехались спасатели

Инцидент произошел в субботу утром, 2 мая, в Приморском крае РФ, передает Politeka.net со ссылкой на сайт МЧС России.

Отмечается, что в 8.50 на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание на крупной рыбоконсервной плавбазе «Всеволод Сибирцев».

Спасатели прибыли на место спустя 10 минут и тут же столкнулись с сильным задымлением в трюме судна.

Предварительно установлено, что произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента, погиб один человек, второй получил травмы и был доставлен в больницу.

По информации пресс-службы Дальневосточного следственного управления, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторжности смерть человека).

Ранее мы сообщали, в Москве 9 апреля прогремел взрыв в многоэтажном здании. Инцидент произошел в бизнес-центре возле посольства Словакии в столице РФ. В результате, были выбиты стекла и разбиты машины.

"Взрыв, потом второй, и потом полетели все стекла", - сообщил очевидец.

Чудом не пострадал водитель грузовика, который в этот момент проезжал мимо. По его словам, в первые секунды после ЧП с высоты 10-этажа на него посыпались выбитые окна.

По предварительным данным, вследствие ЧП пострадали 6 человек. Один из них — 12-летняя девочка. Осколки стекла упали на нее, когда она вместе с мамой находилась в этот момент в машине прямо под окнами бизнес-центра. Обошлось без серьезных травм.

Появилась информация, что в здании делали ремонт, и взрыв произошел в бойлерной, вызвав возгорание на 5 квадратных метрах.

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