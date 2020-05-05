Масштабный пожар охватил 48-этажный небоскреб с жилыми апартаментами

Серьезное ЧП произошло вечером 5 мая в городе Шардж, ОАЭ. Там огонь вспыхнул в 48-этажном небоскребе, где находятся жилые апартаменты. В сети появились фото и видео с места событий.

Известно, что огонь охватил практически все здание. Из-за сильного пожара с огромной высоты начали падать куски облицовки. Пожарным тяжело справляться с таким огнем, однако они пытаются взять его под контроль.

По предварительным данным, изначально пожар мог разгореться в одном из расположенных в небоскребе ресторанов.

Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Спасатели рассказали, что им удалось эвакуировать всех людей из здания.

Ранее мы сообщали о том, что пожарные бросились тушить павильон, который загорелся на Дарницком рынке в Киеве.

Пожар вспыхнул вечером 3 мая. Возле самого входа на Дарницкий рынок загорелся МАФ. Как видно на опубликованных кадрах, из-под крыши торгового павильона валит густой дым, который видно издалека.

К месту возгорания примчались два экипажа ГСЧС. Чтобы попасть на закрытый рынок, спасателям пришлось вырезать забор при помощи болгарки. После этого пожарные погасили пламя и разбираются в причинах происшествия.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар уничтожил торговые ряды в Киеве, появились фото: "непоправимый ущерб".

Также Politeka писала, что новый масштабный пожар подбирается к Киеву, на помощь поднята техника: "уничтожено три...".