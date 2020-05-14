На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра в момент, когда рядом находились люди

Трагедия произошла в четверг, 14 мая в Виноградове около 16:30. О ней в своем Телеграм-канале рассказал журналист Виталий Глагола.

В здании бывшего кинотеатра «луч» проходили демонтажные работы, на которых работали 10 человек. В какой-то момент одна из стен кинотеатра рухнула, оставив под завалами двух рабочих. Журналист уточнил, что сам кинотеатр уже находился не в действующем состоянии.

Одного из пострадавших достали из-под завалов и отправили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Второго мужчину извлекли уже около 17:15, однако к тому моменту он был уже мертв. Известно, что погибший был одним из рабочих.

На месте ЧП работают спасатели и полиция.

В сети появилось видео с моментом обрушения. На кадрах можно заметить, что после падения стены вся улица оказалась затянута облаком пыли.

До этого мы писали о том, что в центре Одессы в ночь на пятницу, 8 мая, в жилом доме № 9 по улице Польский спуск произошло обрушение. В результате без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.

Как рассказали жильцы, они услышали треск среди ночи и едва успели выбежать из рушащегося дома.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.

Напомним, в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация.

Как сообщала Politeka, появились подробности и кадры разрушения дома в центре Одессы: "Люди выпрыгивали из окон".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в многоэтажке Киева, спасают раненых.