На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра в момент, когда рядом находились люди
Трагедия произошла в четверг, 14 мая в Виноградове около 16:30. О ней в своем Телеграм-канале рассказал журналист Виталий Глагола.
В здании бывшего кинотеатра «луч» проходили демонтажные работы, на которых работали 10 человек. В какой-то момент одна из стен кинотеатра рухнула, оставив под завалами двух рабочих. Журналист уточнил, что сам кинотеатр уже находился не в действующем состоянии.
Одного из пострадавших достали из-под завалов и отправили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Второго мужчину извлекли уже около 17:15, однако к тому моменту он был уже мертв. Известно, что погибший был одним из рабочих.
Скандальная Бузова в кожаном боди и на мотоцикле взбудоражила образом: "Слишком сильно"
Дочь Поляковой оказалась в клинике, врачи делают все возможное: "Что случилось?"
Денег не хватает, в Кабмине раскрыли масштабные проблемы с пенсиями: "Сократится на..."
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы дозволенного: "Прямо на постели..."
На месте ЧП работают спасатели и полиция.
В сети появилось видео с моментом обрушения. На кадрах можно заметить, что после падения стены вся улица оказалась затянута облаком пыли.
До этого мы писали о том, что в центре Одессы в ночь на пятницу, 8 мая, в жилом доме № 9 по улице Польский спуск произошло обрушение. В результате без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек.
Как рассказали жильцы, они услышали треск среди ночи и едва успели выбежать из рушащегося дома.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Разрушенный флигель обесточен, здание находится под охраной.
Напомним, в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация.
Как сообщала Politeka, появились подробности и кадры разрушения дома в центре Одессы: "Люди выпрыгивали из окон".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в многоэтажке Киева, спасают раненых.