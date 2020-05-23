Пожарные почти сразу приехали на место ЧП

Сильный пожар возник в одной из палат сосудистого отделения

Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Известно, что трагедия произошла вчера вечером, 22 мая, в Татарстане.

В российском Зеленодольске в местной больнице вспыхнул мощный пожар. По информации спасателей, возгорание произошло в одной из палат сосудистого отделения на первом этаже.

Площадь горения составила три кв. метра, а из медицинского учреждения были эвакуированы 88 человек.

Спасатели утверждают, что первое сообщение о пожаре они получили в 22:15 22 мая, а открытое горение было ликвидировано уже в 22:31.

Среди пострадавших, как отчиталось управление Минздрава в Татарстане, двое получили ожоги, еще двое пациентов отравились продуктами горения. Уже позже появилась информация, что в результате пожара погибли, как минимум, три человека.

Очевидцы трагедии утверждают, что сперва возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым.

Источник в силовых ведомствах также озвучил возможную причину возгорания в больнице, что привело к человеческим жертвам.

«Пока рассматривается версия короткого замыкания», — сообщил инсайдер.

В больнице Зеленодольска возник пожар в сосудистом отделении учреждения. В соцсети "ВКонтакте" появилось #ВИДЕО, на котором запечатлены действия прибывших к месту ЧП сотрудников МЧС.



В результате пожара погибли два человека. pic.twitter.com/KemajguEt0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 22, 2020

Ранее мы рассказывали о пожаре, который произошел в другой российской больнице. Сообщается, что ЧП произошло утром, 12 мая, в Санкт-Петербурге.

Возгорание произошло в так называемом "вирусном отделении" в больнице Святого Георгия, где лежали тяжелобольные пациенты с китайским вирусом.

В результате пожара погибли, как минимум, пятеро пациентов. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Люди самостоятельно не могли передвигаться и, таким образом, лишились минимальных шансов на спасение.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

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