Сильный пожар возник в одной из палат сосудистого отделения
Как передает Politeka.net, об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.
Известно, что трагедия произошла вчера вечером, 22 мая, в Татарстане.
Пассажирский самолет рухнул на жилые районы, все в огне: первые кадры и данные о жертвах
Экс-солистка "Серебро" разгорячила пикантным фото с мороженым: "Прекращай возбуждать"
Главная красавица из "Холостяка" раскрыла детали финала: "Лучше бы молчала"
ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."
В российском Зеленодольске в местной больнице вспыхнул мощный пожар. По информации спасателей, возгорание произошло в одной из палат сосудистого отделения на первом этаже.
Площадь горения составила три кв. метра, а из медицинского учреждения были эвакуированы 88 человек.
Спасатели утверждают, что первое сообщение о пожаре они получили в 22:15 22 мая, а открытое горение было ликвидировано уже в 22:31.
Среди пострадавших, как отчиталось управление Минздрава в Татарстане, двое получили ожоги, еще двое пациентов отравились продуктами горения. Уже позже появилась информация, что в результате пожара погибли, как минимум, три человека.
Очевидцы трагедии утверждают, что сперва возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым.
Источник в силовых ведомствах также озвучил возможную причину возгорания в больнице, что привело к человеческим жертвам.
«Пока рассматривается версия короткого замыкания», — сообщил инсайдер.
Ранее мы рассказывали о пожаре, который произошел в другой российской больнице. Сообщается, что ЧП произошло утром, 12 мая, в Санкт-Петербурге.
Возгорание произошло в так называемом "вирусном отделении" в больнице Святого Георгия, где лежали тяжелобольные пациенты с китайским вирусом.
В результате пожара погибли, как минимум, пятеро пациентов. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Люди самостоятельно не могли передвигаться и, таким образом, лишились минимальных шансов на спасение.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар уничтожил торговые ряды в Киеве, появились фото: "непоправимый ущерб".
Также Politeka писала, что новый масштабный пожар подбирается к Киеву, на помощь поднята техника: "уничтожено три...".