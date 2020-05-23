В отделении «Альфа банка» человек захватил заложников
Как сообщает ряд российских телеграм каналов, в полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения в Москве находится мужчина, который заявил, что здание заминировано.
По предварительным данным, захватчик – мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.
Известно, что мужчина заблокировал вход в банк.
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По данным СМИ, одна из сотрудниц успела позвонить в полицию и сообщить, что захватчик угрожает взорвать здание. Сейчас с ней нет связи.
По предварительным данным, в банке находится пять заложников. Пока неизвестно, были ли в отделении посетители в момент захвата, или речь идет только о сотрудниках.
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой. Никакой информации о требованиях захватчика пока не поступало.
Очевидец уже рассказал о происходящем внутри банка:
"Зашёл человек в костюме «Деливери Клаб», сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша – русский, до 35 лет", - приводят его слова российские СМИ.
Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали банду, которая похитила бизнесмена и вымогала 400 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 37-летнего бизнесмена, проживавшего в Киевской области, выманили на встречу и вынудили подписать долговую расписку, в которой речь шла о 200 тыс. долларов США.
Отмечается, что бандиты силой удерживали свою жертву в течении трёх дней, угрожая убить не только его, но и всех членов его семьи.
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