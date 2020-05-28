Государственная экологическая инспекция Украины информирует об очередных выявлены факты незаконной рубки деревьев в Николаевской и Сумской областях

Как сообщает инспекция в Facebook, инспекторами ГЭИ в Николаевской области по результатам совместных мероприятий с Арбузинским отделением полиции выявлен факт уничтожения 14 деревьев ясеня и акации. Вырубка осуществлялась на территории Арбузинской объединенной территориальной общины, передает Znaj.ua.

По информации инспекции, общая сумма причиненного ущерба составляет 40162,62 грн. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается досудебное расследование.

Также государственными инспекторами ГЭИ в Сумской области была выявлена незаконная вырубка 85 деревьев ивы. Данный факт установлен возле с. Карабутово Конотопского района, сумма убытков, нанесенных государству, составляет 325 845 грн. Сейчас инспекция готовит материалы для передачи в органы прокуратуры.

Отметим, ранее государственными инспекторами ГЭИ в Черниговской области при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) было выявлено две незаконные рубки 663 деревьев в лесополосах. Нанесенные государству убытки составляют 2 172 938 гривен.