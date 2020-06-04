Часть города смыло в море из-за масштабного оползня

Жуткое ЧП произошло в Норвегии на мысе Кракнесет в муниципалитете Альта. Сейсмическая активность привела к возникновению сильного оползня. Во время бедствия огромный кусок земли на побережье буквально откололся от материка и начал уплывать в море, постепенно погружаясь под воду. При этом на нем располагались жилые дома.

Свидетелем катастрофы оказался норвежец, который услышал сильный шум и выглянул в окно. Увидев происходящее, он выбежал на улицу, забрался на ближайший холм и начал снимать оползень на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На кадрах можно увидеть, как дома и машины буквально плавают в море после ЧП.

Сведений о жертвах и пострадавших нет. Известно, что в одном из разрушенных домов находилась собака. Она была позже найдена живой прибывшими на место спасателями.

Общая ширина оползня достигла 600 метров. Вызвавшая его сейсмическая активность длилась несколько часов.

Ранее мы сообщали, что под Одессой на побережье Хаджибеевского лимана произошел оползень, который забрал жизни людей. О происшествии с трагическими последствиями сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Рано утром во вторник, 31 марта, в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибеевского лимана сошел оползень и под завалом оказались люди.

Прибывшие на место ЧП спасатели расчистили почву и обнаружили двух мужчин без признаков жизни.

Напомним, ЧП произошло под Одессой: оползень забрал жизни людей, кадры разрушений.

Как сообщала Politeka, на побережье Черного моря обрушился крупный оползень, появилось видео.

Также Politeka писала, что страшный оползень обрушился на страну: тела детей достают из-под завалов, детали и кадры трагедии.