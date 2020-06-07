Красноярский край в России накрыло стихийное бедствие, которое привело к масштабным разрушениям

Как сообщает Politeka.net, кадры с места происшествия, а также подробности опубликовал Телеграм-канал "Стрелка" cо ссылкой на экстренные службы региона.

Красноярский край залили сильные дожди, 7 июня из-за наводнения обрушился мост через Койский ручей в Партизанском районе. Сотрудники полиции перекрыли движение и дежурят на дорогах поблизости от опасного места. Водителям приходится объезжать.

Во время паводка рухнул также мост через речку Сейба, заблокировав 211 километр трассы «Саяны». На снимке видно, что опоры не выдержали напора воды и сильно просели вместе с другими частями конструкции.

Кроме того, из-за стихийного катаклизма из берегов вышла река Кувай, которая затопила несколько поселков. Самая тяжелая ситуация сложилась в Колбинском, куда спасатели отправились ликвидировать последствия разрушений.

«В населённом пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов, жителей этих домов эвакуировали часть в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена по родственникам», — заявила пресс-служба МЧС.

Напомним, Мурманск отрезало от всей России: обрушился единственный мост, кадры фатального ЧП.

Как сообщала Politeka, в США рассказали, как Украина может додавить Россию с Крымом: "пусть почувствуют цену...".

Также Politeka писала, что масштабная катастрофа произошла в РФ, видео: "20 тонн нефти попало в...".