На Закарпатье девушку избила полицейский
Как передает Politeka.net, об этом рассказала сама потерпевшая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Девушка утверждает, инцидент случился в Межгорском отделении полиции.
После того, как к их компании в парке начала приставить молоды люди они вызвали полицию, в итоге ее и еще одного парня с их компании правоохранители доставили в отделение для разбирательств.
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Там, по словам девушки, женщина-полицейская начала ее избивать над ней, в то время как ее коллеги наблюдали и ухмылялись.
"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться?"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот", - рассказала девушка.
Известно, что девушка уже обратилась в полицию чтобы "снять побои" и ее заверили, что начнут служебное расследование.
Ранее мы сообщали, что 23-летний участковый инспектор в Харькове избил пенсионера, после того, как тот заступился за женщину.
По словам пострадавшего, 68-летнего пенсионера, на месте для инвалидов сидел молодой человек. Когда женщина наклонилась к нему и сказала, что он занимает льготное место, и даже готова была показать свое удостоверение, тот в ответ разошелся матом.
Услышав оскорбления в адрес женщины, за нее вступился дедушка.
Но неадекватный, как позже выяснилось, полицейский молча ударил пожилого мужчину кулаком в лицо. Старик решил дать сдачи, завязалась драка.
Напомним, сотрудники фастфуда избили покупателя на глазах у полиции.
Как сообщала Politeka, под Днепром жестоко избили полицейского.
Также Politeka писала, что полицейские массово штрафуют львовян.