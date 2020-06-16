На Закарпатье девушку избила полицейский

Как передает Politeka.net, об этом рассказала сама потерпевшая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Девушка утверждает, инцидент случился в Межгорском отделении полиции.

После того, как к их компании в парке начала приставить молоды люди они вызвали полицию, в итоге ее и еще одного парня с их компании правоохранители доставили в отделение для разбирательств.

Там, по словам девушки, женщина-полицейская начала ее избивать над ней, в то время как ее коллеги наблюдали и ухмылялись.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться?"... Она вскочила на меня, поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот", - рассказала девушка.

Известно, что девушка уже обратилась в полицию чтобы "снять побои" и ее заверили, что начнут служебное расследование.

Ранее мы сообщали, что 23-летний участковый инспектор в Харькове избил пенсионера, после того, как тот заступился за женщину.

По словам пострадавшего, 68-летнего пенсионера, на месте для инвалидов сидел молодой человек. Когда женщина наклонилась к нему и сказала, что он занимает льготное место, и даже готова была показать свое удостоверение, тот в ответ разошелся матом.

Услышав оскорбления в адрес женщины, за нее вступился дедушка.

Но неадекватный, как позже выяснилось, полицейский молча ударил пожилого мужчину кулаком в лицо. Старик решил дать сдачи, завязалась драка.

Напомним, сотрудники фастфуда избили покупателя на глазах у полиции.

Как сообщала Politeka, под Днепром жестоко избили полицейского.

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