Ряд украинских населенных пунктов оказались на грани катастрофы
Так, на реке Черемош в селе Банилов Черновицкой области из-за непогоды прорвало защитную дамбу, существует угроза подтопления двух населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.
Так, в пределах сел и Слобода Банилов-Банилов, Вижницкого района на поврежденных участках дамб № 5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), начали переливаться паводковые воды через дамбу. На месте сейчас работают спасатели и другие соответствующие службы.
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Из-за паводка и прорыва дамбы может затопить населенные пункты Банилов и Слобода Банилов. В связи с этим представители Черновицкой ОГА обсуждают возможность отселения жителей из зоны бедствия.
При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.
От подтопленияуже пострадали населенные пункты в пяти районах.
Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.
"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего совещания.
На месте работает оперативный штаб, туда направлен вертолет ГСЧС, который будет доставлять еду и воду.
В борьбе с последствиями стихии задействованы 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники.
В то же время в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-закоторых уровень воды в реках может подняться до опасных значений, предупреждают в ГСЧС.
Отмечается, что в связи с восстановлением значительных и сильных осадков, 23 - 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет на спаде предыдущей ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 1,0 - 2,0 метра.
Ожидается выход воды на заводь и начальное затопление сельскохозяйственных угодий Сторожинецкого, Путильского, Вижницкого и Глибоцкого районов.
Сообщается, что 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.
В ГСЧС предупреждают, что при сильных ливнях могут возникнуть селевые потоки.
На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, в нижних течениях Боржавы, Старой, Латорицы, Ужа возможен выход воды на заводь и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных госпобъектов, автодорог местного значения; в Черновицкой области возможно затопление объектов пограничной службы.
Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.