Ряд украинских населенных пунктов оказались на грани катастрофы

Так, на реке Черемош в селе Банилов Черновицкой области из-за непогоды прорвало защитную дамбу, существует угроза подтопления двух населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.

➡️ Станом на 17:00 год. 22 червня 2020 року в межах сіл Банилів, Слобода-Банилів Вижницького району, на пошкодженій ділянці дамби № 5, стався прорив дамби паводковими водами річки Черемош, очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів. На місце виїхало керівництво БУВР Пруту та Сірету, управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, служба ДСНС та інші. Про прийняті відповідні управлінські рішення буде повідомлено додатково. Gepostet von Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет am Montag, 22. Juni 2020

Так, в пределах сел и Слобода Банилов-Банилов, Вижницкого района на поврежденных участках дамб № 5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), начали переливаться паводковые воды через дамбу. На месте сейчас работают спасатели и другие соответствующие службы.

Из-за паводка и прорыва дамбы может затопить населенные пункты Банилов и Слобода Банилов. В связи с этим представители Черновицкой ОГА обсуждают возможность отселения жителей из зоны бедствия.

При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки.



От подтопленияуже пострадали населенные пункты в пяти районах.



Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего совещания.

На месте работает оперативный штаб, туда направлен вертолет ГСЧС, который будет доставлять еду и воду.

В борьбе с последствиями стихии задействованы 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники.

В то же время в Карпатах и на Прикарпатье 23 июня ожидаются сильные дожди, из-закоторых уровень воды в реках может подняться до опасных значений, предупреждают в ГСЧС.

Отмечается, что в связи с восстановлением значительных и сильных осадков, 23 - 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет на спаде предыдущей ожидается формирование следующей волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 1,0 - 2,0 метра.

Ожидается выход воды на заводь и начальное затопление сельскохозяйственных угодий Сторожинецкого, Путильского, Вижницкого и Глибоцкого районов.

Сообщается, что 23 июня на реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), р. Вишня (бассейн Сяна) и притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях, продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, на отдельных участках рек Прута и Днестра - до 2,0 - 2,5 метра над текущими отметками.

В ГСЧС предупреждают, что при сильных ливнях могут возникнуть селевые потоки.

На отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, в нижних течениях Боржавы, Старой, Латорицы, Ужа возможен выход воды на заводь и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных госпобъектов, автодорог местного значения; в Черновицкой области возможно затопление объектов пограничной службы.

Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.