Бешеный поток могли задержать леса, но их давно нет...

Большое наводнение накрыло запад Украины

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала Наталка Макогон на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



"Пока в Киеве последствия сильных ливней особого вреда, к счастью, не сделали.

Тем временем на Прикарпатье и Буковине - беда. Бывший ручей = стихийная река. Высокая вода сносит все, что ей попадается. А там где бешеный поток могли задержать леса, их давно нет", - подписала она свой пост.

На кадрах видно, что освирепевшая стихия сносит буквально все на своем пути. Местные жители в отчаянии пытаются спасти хоть что-то из своих пожитков.

Из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях веденные чрезвычайные меры безопасности и объявлено второй оранжевый уровень опасности.

В результате непогоды уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушена дамба. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду.

Gepostet von Наталка Макогон am Montag, 22. Juni 2020

Ранее в сети показали последствия наводнения, которое вызвал ливень на юге Одесской области.

На кадрах видно, что потоки бурлящей воды смыли асфальтовое покрытие с щебнем и бордюрами на улицах села Долинское.

Напомним, что Украина зарастает грибами: корзины ломятся от белых - такого урожая не было давно, кадры.

Как сообщала Politeka, последствия наводнения в Одесской области показали на видео: "Как после бомбежки".

Также Politeka писала, что лето решило окончательно расстроить украинцев: где будут град и шквалы, прогноз.