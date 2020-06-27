Бывший следователь Голосеевского управления Национальной полиции Киева «потерял» изъятые во время обыска деньги
В Киеве сообщили о подозрении следственном Нацполиции из-за потери изъятых во время обыска денег. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что по данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн.
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“Сообщено о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства изъяты стражем были потеряны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Киевское городское управление Нацполиции Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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