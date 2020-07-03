ЧП на одной из главных транспортних артерий города

Рано утром 3 июля в городе Николаеве самопроизвольно начала подниматься разводная часть Ингульского моста. Из-за этого движение через мост пришлось перекрыть с обеих сторон. Сотни водителей отправили ехать в объезд через село Зайчевское, где уже образовались огромные пробки.

Известно, что механизм разводной части моста над рекой Ингул самопроизвольно запустился в 5 утра, когда на дороге, к счастью, было не так много транспорта. Напомним, что Ингульский мост – единственный мост, соединяющий районы Северный, Соляные, Матвеевку и Терновку с центральной частью города. Кроме того, он является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и стратегически важным объектом инфраструктуры Украины.

Уже в 6:15 специалисты КП «ЭЛУ Автодорог», прибывшие на место происшествия, смогли опустить разводную часть дороги. Тем не менее движение по ней открыли лишь в 7 утра, так как какое-то время мост все еще продолжал подниматься, уточняют очевидцы. Одной из причин произошедшего называют недавние работы по ремонту асфальтного покрытия. По словам директора «ЭЛУ Автодорог», из-за этого разводная часть моста стала легче, а потому сама поднялась.

Напомним, что ранее мы рассказывали о другом неприятном событие, которое произошло уже на пешеходном мосту в Киеве. Лихач на автомобиле Nissan вылетел на дорогу и чуть не сбил идущих мимо людей. Судя по кадрам видео, за рулем была девушка.

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