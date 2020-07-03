В офис одной из политических партий неизвестные забросили гранату, в результате чего обвалилась часть потолка

Об это сообщает Politeka со ссылкой на нардепа Илью Киву в Facebook.

«В офис партии ОПЗЖ в Полтаве только, что представители националистических групп бросили гранату», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно – офис находится в дыму. Часть окон получила повреждения, а потолок обвалился. Сам автор никак ничего не говорит на видео, молча показывая состояние помещения после взрыва.

В эфире одного из телеканалов Кива рассказал, что жертв в результате инцидента удалось избежать.

«Человек в маске подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы погибла», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, мошенники выманивают деньги у сострадательных украинцев, прикрываясь трагедией на Позняках

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага предупредила о преступной схеме на своей странице в Facebook.

По словам представителя службы, психологи постоянно оказывают помощь людям, пострадавшим во время взрыва многоэтажки в Дарницком районе. Помогают они и девочке Анастасии, которая лишилась всей семьи. Светлана Водолага обратила внимание, что в соцсетях появились посты для сбора денег, якобы, в пользу пострадавшей.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, Тищенко ошарашил "помощью" на месте взрыва в Киеве, видео: "Остатки из Велюра".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел среди белого дня, съехались силовики: кадры ЧП.