В Полтавской области взорвали машину инкассаторов "Укрпочты"





Как передает Politeka.net , об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Полтавской области.

ЧП произошло около 10 часов 7 июля вблизи с. Тишки, Лубенского района.

"Неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступники на ходу положили взрывчатку на крышу "Газели", после чего прогремел взрыв. Двое инкассаторов получили травмы, один из них в реанимации. Полиция ввела план-перехват.