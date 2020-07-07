В Полтавской области взорвали машину инкассаторов "Укрпочты"
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Полтавской области.
ЧП произошло около 10 часов 7 июля вблизи с. Тишки, Лубенского района.
"Неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, преступники на ходу положили взрывчатку на крышу "Газели", после чего прогремел взрыв. Двое инкассаторов получили травмы, один из них в реанимации. Полиция ввела план-перехват.
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Инцидент произошел на проспекте Победы, 76б в магазине Digma приблизительно в половине пятого утра.
Взрывной волной повредило входные двери и обшивку здания.
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По адресу, где прогремел взрыв, выехали следственно-оперативная группа и криминалисты, которые изучают место преступления.
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