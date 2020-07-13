В Черновцах полицейские повязали пенсионера, который продавал продукты в неположенном месте

Так, полицейские подошли к пожилому мужчине и попросили его прекратить торговлю в несанкционированном месте.

Судя по всему, пенсионер это сделать отказался и тогда "копы" начали силой надевать на него наручники.

Видео задержания мужчины опубликовали в паблике "Стопхам Буковина" в Facebook .

"Что вы делаете?", - кричали свидетели происходящего, но полицейских это не останавливало.

Во время задержания пенсионеру стало плохо и люди вызвали ему скорую помощь.

У Чернівцях поліцейські одягли кайданки на літнього чоловіка, У Чернівцях поліцейські одягли кайданки на літнього чоловіка, а йому стало зле. Коментар поліції - https://bit.ly/2ZkhcWL Відео - СтопХам Буковина Gepostet von ТВА / TVA am Sonntag, 12. Juli 2020

Ранее мы писали, что украинцы рискуют остаться без пенсий в условиях карантина и длительной процедуры идентификации.

По ее словам, на сегодняшний день ВПЛ-пенсионеры рискуют потерять свои выплаты, поскольку им требуется больше времени для прохождения необходимых процедур на КПВВ.

«Получатели пенсий, скорее всего, не смогут пересечь линию соприкосновения и пройти физическую идентификацию в Ощадбанке в течение тех 30 дней, которые установлены после окончания карантина, в которые не будут прекращаться выплаты», - предупредила эксперт во время круглого стола.

Как утверждает Вершинина, сейчас нет отдельного порядка выплат задолженностей по пенсиям, который предусмотрен постановлением Кабинета министров.

«Соответственно, если до 25 числа следующего после окончания карантина месяца граждане не смогут пересечь КПВВ и пройти физическую идентификацию, то согласно статье восемьдесят пятой Закона Украины о пенсионном обеспечении и постановлениями, которые ограничивают возможность выплаты пенсий для ВПО - такая пенсия не будет таким пенсионерам выплачена, и эту задолженность они не смогут в дальнейшем получить вообще», - предупредила эксперт ВПЛ-пенсионеров.

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