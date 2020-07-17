В Житомире возле дома бывшего народного депутата Украины Борислава Розенблата в Житомире взорвалась граната.

Как передает Politeka.net, об этом изданию "Обозреватель" сообщили источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в ночь на 17 июля. В полицию об инциденте сообщил охранник, который работает в доме, где живет Борислав Розенблат. Пока неизвестно, где во время происшествия находился сам экс-нардеп, информации о пострадавших тоже не поступало. Полицейские начали доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее шестеро детей пострадали в результате взрыва в Днепропетровской области, они играли с неизвестным предметом на детской площадке в центре села Пашена Балка Днепровского района.

Как предварительно установили правоохранители, группа детей возрастом от 6 до 15 лет нашла боевую гранату, которая случайно взорвалась. Шестеро из них пострадали и попали в больницу с травмами разной степени тяжести, некоторые лишились пальцев. Двое маленьких пациентов поступили в очень тяжелом состоянии, за их жизнь борятся врачи.

Подробности происшествия выясняются. На месте работали местные спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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