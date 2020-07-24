Нашумевшая стрельба в одном из столичных ресторанов две недели назад – это разборки, которые устроили чеченские бандиты братья Рустам и Руслан Джамбулатовы

Как пишет издание ОРД, у Рустама Джамбулатова некоторое время назад случился конфликт на дороге, передает FromUa.

Ему дали пощечину и забрали дорогостоящий Мерседес. Вероятно, что горячий кавказец обиделся и назначил встречу чтобы разобраться.

В материале говорится, что Джамбулатов приказал своим украинским головорезам расстрелять своего гостя. Такой поступок недопустим по кавказским традициям.

«В криминальных кругах уже поползли слухи, что такой беспредел Рустаму не простят. Для горцев, живущих по законам Шариата и Нохчалла, такой проступок недопустим. По закону предков у чеченцев Гость обязательно должен быть приглашен в дом, согрет, накормлен. Более того, приглашённый хозяином в Дом человек считается неприкосновенным. Всё это соблюдается неукоснительно даже сейчас», - пишет ОРД.

Также журналисты высказали мнение, что российскому бандиту, который орудует в столице Украины все сходит с рук потому, что он имеет крепкие связи с силовиками.

Скорее всего имеется ввиду наличие своих людей в подразделениях ДСР и УСР полиции Киева, СБУ и в прокуратуре. Поговаривают также, что Рустам был вхож в круг «семьи Януковича». Последние, кстати, помогли ему зайти на рынок торговлей конфискованным товаром и стать негласным «королём конфиската».

В то же время, старейшины не хотят, чтобы в Киеве повторились беспорядки, наподобие бесчинств в Дижоне, Франция. Поэтому «разруливать» проблему, устроенную семьей Джамбулатовых в Киеве, будут на родине, в Чечне», - говорится в материале.