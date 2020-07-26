На территории Донбасса в результате действий боевиков вспыхнул масштабный пожар, пожарные делают все возможное

Об этом сообщает «Новинарня».

Так, в поселке Зайцево вспыхнул масштабные пожар после того, как со стороны боевиков прилетели несколько снарядов.

«После двух обстрелов боевиков вспыхнуло поле, а затем огонь перекинулся на дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за жаркой погоды огонь очень быстро распространился по травяной подстилке. Согласно предварительной информации, огонь охватил 15 дворов мирных жителей Зайцево.

К тушению пожара привлекли бойцов ВСУ и работников ГСЧС области.

До этого мы рассказывали, что в Днепропетровской области сгорело 45 гектаров пшеничного поля.

Так, в Межевскому районе Днепропетровской области мужчина сжигал возле пшеничного поля стерню, и в результате сжег 45 гектаров пшеницы.

Чрезвычайное происшествие случилось возле села Владимировка. Директор местного агрохозяйства сообщил в Службу спасения о том, что там горит пшеничное поле.

Спасатели, которые приехали на место ЧП, обнаружили, что горит пшеничное поле общей площадью 170 гектаров. После ликвидации пожара выяснилось, что огонь уничтожил 45 гектаров пшеницы.

Напомним, мощный пожар разгорелся в многоэтажке в Киеве, найдено тело женщины: кадры с места событий.

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты.

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.