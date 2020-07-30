В Гороховском районе Волынской области непогода повредила линию электропередач

Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на сюжет ТСН.

Отмечается, что в центре указанного района одну из больших ив благодаря сильному ветру разорвало пополам. "Пострадавшая" рухнула на ближайшие авто, никто не пострадал.

Ветер, ураган, снег, погода, зима, зонт, Getty Images

Помимо этого, без электричества осталось 52 населенных пункта. Повреждены крыши и здания объектов социальной структуры.

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Со слов местных жителей, ураган продолжался около получаса. В соцсетях говорят о том, что кроме ливня и ветра, на жилые дома обрушился град, который испортил урожай.

Ранее сообщалось, что мощный ливень накрыл большинство западных областей страны. В результате стихийного бедствия под водой остались улицы, дворы, а также дороги.

Деревья один за другим обрушались на линии электропередач. Помимо этого, частично понесли ущерб грунтовые дороги.

Ранее мы сообщали о том, что Одессе сильный ветер массово повалил деревья, есть пострадавшие.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.