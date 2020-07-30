В Гороховском районе Волынской области непогода повредила линию электропередач
Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на сюжет ТСН.
Отмечается, что в центре указанного района одну из больших ив благодаря сильному ветру разорвало пополам. "Пострадавшая" рухнула на ближайшие авто, никто не пострадал.
Помимо этого, без электричества осталось 52 населенных пункта. Повреждены крыши и здания объектов социальной структуры.
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Со слов местных жителей, ураган продолжался около получаса. В соцсетях говорят о том, что кроме ливня и ветра, на жилые дома обрушился град, который испортил урожай.
Ранее сообщалось, что мощный ливень накрыл большинство западных областей страны. В результате стихийного бедствия под водой остались улицы, дворы, а также дороги.
Деревья один за другим обрушались на линии электропередач. Помимо этого, частично понесли ущерб грунтовые дороги.
Ранее мы сообщали о том, что Одессе сильный ветер массово повалил деревья, есть пострадавшие.
Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.
Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.
Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.