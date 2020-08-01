Жуткий ураган накрыл территорию Донецкой области

Как передает Politeka.net, детали и кадры бедствия появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Известно, что больше всего от стихии пострадал поселок Великая Новоселка Донецкой.

После урагана целый населенный пункт остался без электричества, мощный ветер срывал крыши с домов.

Деревья падали на дороги, а столбы, оборвали провода на десятках улиц.

Некоторые ключевые дороги были перекрыты упавшими деревьями, образовались пробки. Водителям пришлось самим расчищать себе путь. Повреждены автомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что мощный ливень накрыл большинство западных областей страны. В результате стихийного бедствия под водой остались улицы, дворы, а также дороги.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.