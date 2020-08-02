Неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде

Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев.

Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.

"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.

Анастасия поняла, что сейчас нужно во что ни стало вывести незнакомца с купе, и предложила выйти, чтобы сын ничего не видел. Переместившись в купе преступника, за дверьми послышался крик мальчика.

"Вот он шанс на спасение" - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице.Человек голый по вагону бег в нашем направлении" - рассказала пострадавшая.

В итоге до конца рейса, неизвестный пребывал под охраной, и уже по приезду в Киев его задержали.

Преступников оказался уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения. Ранее трижды судимый: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 - за хулиганство, в 2008 - за кражу.

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