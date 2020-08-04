Тележурналистка Анастасия Луговая, которую чуть не изнасиловали в поезде, чувствует себя хуже

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщения Анастасии в Instagram.

"После обезболивания челюсть меньше болела, потом стало хуже. Сейчас очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму", – пишет женщина.

Кроме того, у журналистки сильно болит ухо и ей очень трудно лежать неподвижно во время сна.

"Видно место перелома, на свету видно пробел, как-будто хрящи разошлись. Болит ли? Очень. Спать на этой стороне получится нескоро", – жалуется Луговая.

По ее словам, помимо физической боли, она страдает из-за полученной психологической травмы.

"Боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то непонятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает громко - утром ему должны делать операцию", – поделилась своими страхами Анастасия.

Politeka сообщала, что неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде. Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев. Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.

"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.

Мальчику, который стал свидетелем нападения на мать, журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь – Киев", понадобится помощь психолога. Об этом сообщил его отец Владимир.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз доходя до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей.

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