Тележурналистка Анастасия Луговая, которую чуть не изнасиловали в поезде, чувствует себя хуже
Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщения Анастасии в Instagram.
"После обезболивания челюсть меньше болела, потом стало хуже. Сейчас очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму", – пишет женщина.
Кроме того, у журналистки сильно болит ухо и ей очень трудно лежать неподвижно во время сна.
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"Видно место перелома, на свету видно пробел, как-будто хрящи разошлись. Болит ли? Очень. Спать на этой стороне получится нескоро", – жалуется Луговая.
По ее словам, помимо физической боли, она страдает из-за полученной психологической травмы.
"Боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то непонятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает громко - утром ему должны делать операцию", – поделилась своими страхами Анастасия.
Politeka сообщала, что неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде. Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев. Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.
"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.
Мальчику, который стал свидетелем нападения на мать, журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь – Киев", понадобится помощь психолога. Об этом сообщил его отец Владимир.
"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз доходя до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей.
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