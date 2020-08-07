В Сумах задержали мужчину, который распространял в соцсети материалы сепаратистского характера

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, сотрудники Службы безопасности Украины противостояли попытке антиукраинских интернет-провокаторов обострить внутреннюю ситуацию в стране через социальные сети.

Один из таких пропагандистов был задержан в Сумах. Оказалось, что ранее агитатор служил в Вооруженных силах Украины. После отставки мужчина пренебрег присягой и агитировал к нарушению территориальной целостности Украины.

По данным СБУ, деструктивные материалы он размещал в российской соцсети на своих персональных страницах, на которые были подписаны почти 1 тыс. человек. Бывший военный публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и к нарушению режима тишины на линии разграничения на востоке Украины.

Оперативники провели обыски по месту жительства отставника. Там правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности мужчины.

Действия бывшего украинского военного квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Судя по всему, парень крепко обиделся на Родину за свою отставку", - иронизировал блоггер "Черговий ООС".

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