В Луцке новорожденный ребенок впал в кому после вакцинации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Оbozrevatel.

Так, в Луцком роддоме мальчик, родившийся всего шесть дней назад, впал в кому. Это произошло через несколько часов после того, как ему сделали прививку от гепатита В.

По словам медиков, такие последствия могло возникнуть из-за тяжелого протекания беременности матери и из-за того, что ранее она переболела коронавирусом.

Малыша доставили в Волынскую областную детскую больницу, сейчас его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Отец новорожденного считает, что это вина врачей, и уже обратился в полицию с заявлением о халатности медиков.

Так, отец малыша Юрий Мороз рассказал, что его сын родился в Луцком роддоме 1 августа с весом 3 кг 180 г. Он присутствовал на полгах и уверяет, что ребенок родился здоровым. Уже 4 августа мать с малышом должны были выписывать, однако 3 августа ребенку сделали прививку от гепатита В, а через несколько часов он начал задыхаться.

Тем временем медики сообщают, что мама ребенка во время беременности переболела COVID-19, что могло повлечь негативные последствия для ребенка.

"Сложное само течение беременности. Мама перенесла серьезное заболевание COVID-19. Прививка была сделана в 13:00, а ухудшение произошло в 18:00. В инструкции, исследованиях - абсолютно никаких побочных действий вакцина гепатита В не имеет. Осложнение было от течения беременности и заболевания женщины во время беременности", - рассказала заместитель директора по неонатологии родильного дома Елена Курак.

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