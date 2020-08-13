В Конотопе на Сумщине поймали члена партии «Единая Россия», который приехал в Украину из оккупированной Ялты оформить загранпаспорт и ID-карту

Заместителю секретаря первичного партийного отделения №487 «Единой России» Василию Лукьянову в поселке Массандра, который приехал в Украину вместе с братом, сумские активисты устроили «теплый прием». Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке обнародовал пользователь под ником Алексей Владимирович.

Предатель сначала отрицает партийную принадлежность, но когда ему показали фотодоказательство, он вынужден был признать, что таки состоит в «Единой России».

По словам мужчины, он приехал в Конотоп к своему другу, а паралельно решил получить ID-паспорт, поскольку тут же ранее получал и биометрический паспорт, который дает право на безвизовые поездки в страны Евросоюза.

На вопрос «Чей Крым?» отвечает «Украина», однако все время прячет глаза. «Я украинец, но если я родился в Ялте, то что я могу сделать?»,– обращается он к присутствующим.

Он признался, что голосовал на рефереднуме за то, чтобы Крым стал российским.

Его друг, бывший сослуживец и кум заявил, что осуждает за кражу Крыма Путина, а в какой партии Лукьянов, он якобы не знал.

Брат Лукьянова, который тоже живет в Крыму, заверил, что вообще не ходил на референдум.

Активисты позвали полицейских, которым показали и рассказали, кому в Конотопе собрались выдавать документы, а также потребовали принять соответствующие меры.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Член партии Единая Россия из Ялты приехал в Украину за биометрическим паспортом и Ай=Ди картой ... На двух стульях .... Заместитель секретаря первичного партийного отделения №487 пгт Массандра , г. Ялта Gepostet von Alexey Vladimirovich am Mittwoch, 12. August 2020

В конце концов в лицо Василию Лукьянову плеснули зеленку за то, что «предал свою страну».

Напомним, от крымчан решили скрыть вторую волную эпидемии.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.