В Ровно бригада "скорой" оставила умершую женщину в подъезде и уехала

Об этом передает Politeka со ссылкой на видеосюжет, опубликованный в Facebook телеканалом "Ровно-1".

Сообщается, что 71-летней женщине стало плохо, ей вызвали скорую, пенсионерку госпитализировали, однако она умерла в карете "скорой" по дорроге в больницу.

У скончавшейся медики обнаружили определенные симптомы коронавируса, поэтому они решили не рисковать здоровьем и не везти тело умершей в морг.

Бабушку вынесли из автомобиля, положили на лестничной площадке в подъезде, где она и пролежала пять часов.

Родственники, не дождавшись приезда другой бригады, занесли тело пенсионерки в квартиру. На данный момент сын покойной обратился к юристам, чтобы те помогли ему наказать виновных в этом безобразии.

Politeka писала, что в Никополе Днепропетровской области недоношенному ребенку не смогли оказать своевременную медицинскую помощь. Скорая из области смогла прибыть на место лишь в обед следующего дня, и уже через сутки девочка умерла.

Известно, что девочка родилась 31 июля в 22.20, и ей сразу оказали срочную медицинскую помощь. Ребенок появился на свет преждевременно - на 29-й неделе. В конце беременности у матери ребенка произошло кровотечение, из-за чего врачи приняли решение сделать кесарево сечение. При рождении ребенок весил всего 1200 г и имел рост 36 см. Роды прошли нормально, но ночью того же дня врачи озвучили неутешительный прогноз: у ребенка практически нет шансов дожить до утра, потому что легкие не раскрылись.

В больнице Львова пациента оставили лежать на полу коридора. Соответственные кадры опубликовал Владимир Капускин в соцсетях.

"В районной больнице. Сначала он был на носилках, забрали носилки и положили на пол. Народ, смотрите, как они лечат", - сообщил автор видео. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит просто на полу в коридоре медучреждения.

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