Как так можно вести себя в цивилизованной стране?

Мужчина на Черкащине специально устроил ДТП, чтобы "проучить" семью с маленьким ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщил родственник пострадавших в аварии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Вот такое, господа "чмо" (по другому не назову его) ездит по Черкащине. Ему не понравилось, что его обогнал жигулик. В жигулике находился мой брат с женой и 6 месячным ребенком, возвращались с отдыха. Это "чмо" обогнал брата, развернуло свое так называемое крутое авто, и произвело столкновение "лоб-в-лоб" с криками "я тебя научу как ездить, ты не имел права меня обгонять". Машину повредил, семью напугал. Господа будьте внимательны, если у Вас не крутая машина это "чмо" научит Вас ездить", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль виновника ДТП почти не пострадал.

А вот транспортное средство семьи, которая не угодила "мажору" придется ремонтировать долго.

Ось таке, панове "чмо" (по іншому не назву його) їздить Черкащиною. Йому не сподобалося, що його обігнав жигулик. В жигулику знаходився мій брат з дружино та 6 місячною дитиною, поверталися з відпочинку. Це "чмо" обігнало брата, розвернуло своє так зване круте авто, і здійснило зіткнення "лоб-в-лоб" з криками "-я тебя научу как ездить, ты не имел права меня обгоять". Автівку пошкодив родину налякав. Панове будьте уважні, якщо у Вас не крута автівка це "чмо" навчить Вас їздити. Gepostet von Victor Vihristenko am Donnerstag, 20. August 2020

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок

По данным СМИ, автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Свободы в районе дома №79. 26-летний водитель иномарки, который оказался жителем Днепра, превысил скорость, в результате чего сбил трех местных жителей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, скорая сбила пешехода в Днепре: подробности и кадры с места.

Также Politeka писала, что произошла трагедия в Днепре: в серьезном ДТП оборвалась жизнь годовалого ребенка, кадры с места аварии.