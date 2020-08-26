В Киеве во вторник, 25 августа нетрезвый майор ВСУ наехал на своем автомобиле на трех девушек-курсанток

Об этом информирует Politeka со сслыкой на ТСН и сообщения в соцсетях

Стало известно о том, что девушки находились на территории воинской части на улице Зоологическая (Шевченковский район столицы). Они приехали в учреждение за новой формой и стояли у административного здания.

В этот момент майор за рулем Toyota Prius не справился с управлением и наехал на девушек-курсанток. Всех их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

Позже стало известно, что двум девушкам ампутировали по одной конечности, третья – в тяжелом состоянии.

По словам волонтера Натальи Воронковой, девушку, которую госпитализировали в 17-ю больницу ампутировали одну ногу, на вторую был наложен аппарат внешней фиксации.

"Также у нас одна девушка с тоже ампутированной ногой, вторая сейчас на операционном столе. Будем надеяться, что ей спасут ноги", – добавила Наталья.

46-летний военнослужащий задержан. Полицейские подтвердили, что он майор и находился за рулем в пьяном виде. Драгер показал у виновника ДТП два промилле алкоголя в крови. Также появилось и фото военнослужащего.

Politeka сообщала, что в поселке Песочин Харьковской области произошло ДТП, в котором пострадала военнослужащая ВСУ. Об этом сообщил спикер Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.

"Пострадавшая является военнослужащим службы по контракту Вооруженных сил Украины, медицинская сестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Во время ДТП получила многочисленные травмы: перелом, ушибы, ссадины", — сообщил Виталий Саранцев.

По его словам, пострадавшая находится в реанимационном отделении госпиталя и угрозы жизни женщины нет. Ребенок не пострадал и находится с отцом.

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