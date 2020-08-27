Галина Николин, пострадавшая от наезда пьяного майора в Киеве, нуждается в информационной и финансовой помощи

Об этом информирует Politeka со ссылкой на данные сообщества Пласта, размещенные в Facebook.

В организации рассказали, что у Галины врачи диагностировали множественные переломы, разбитые кости, разрывы связок, а тажже анемию средней степени. На сегодняшний день медики рассматривают возможность ампутации конечности.

Также стало известно, что пластунка Галина Николин – воспитательница кружка "Валькирии", она отвечала за проведение и финансирование мероприятий во Львовской Округе.

Все, кому небезразлична судьба пострадавшей девушки, могут оказать посильную помощь.

В сообществе указали реквизиты, на которые можно перечислить финансовые средства: 4441 1144 4654 7406 (Монобанк), 4149 4390 0273 4014 (ПриватБанк). Получатель – Галина Николин.

Politeka сообщала, что в Киеве во вторник, 25 августа нетрезвый майор ВСУ наехал на своем автомобиле на трех девушек-курсанток.

Стало известно о том, что девушки находились на территории воинской части на улице Зоологическая (Шевченковский район столицы). Они приехали в учреждение за новой формой и стояли у административного здания.

В этот момент майор за рулем Toyota Prius не справился с управлением и наехал на девушек-курсанток. Всех их в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь.

Позже стало известно, что двум девушкам ампутировали по одной конечности, третья – в тяжелом состоянии.

По словам волонтера Натальи Воронковой, девушку, которую госпитализировали в 17-ю больницу ампутировали одну ногу, на вторую был наложен аппарат внешней фиксации.

"Также у нас одна девушка с тоже ампутированной ногой, вторая сейчас на операционном столе. Будем надеяться, что ей спасут ноги", – добавила Наталья.

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