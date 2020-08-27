Майор Владимир Холодный, который 25 августа в Киеве переехал троих курсанток, высказался о случившемся

Как передает Politeka.net, военнослужащий сделал признание прямо в зале суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во время заседания суда, на котором ему выбирали меру пресечения майор признался, что не будет избегать наказания за свой поступок и готов помощь пострадавшим девушкам.

"На данный момент я не буду избегать наказания. Для меня приоритеты в жизни - это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает - мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим", - заявил Холодный.

Напомним, жуткое ДТП случилось в Киеве во вторник, 25 августа. Нетрезвый майор ВСУ наехал на своем автомобиле на трех девушек-курсанток.

Девушки находились на территории воинской части на улице Зоологическая (Шевченковский район столицы). Они приехали в учреждение за новой формой и стояли у административного здания.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. С телесными повреждениями их госпитализировали в лечебные учреждения.

Также мы сообщали, одна из пострадавших в ДТП Галина Николин нуждается в финансовой помощи. Врачи диагностировали у девушки множественные переломы, разбитые кости, разрывы связок, а тажже анемию средней степени. На сегодняшний день медики рассматривают возможность ампутации конечности.

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