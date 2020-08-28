Отец курсантки, которую сбил пьяный майор в Киеве, рассказал подробности случившегося 

По его словам, это было не просто ДТП, а  настоящая "бойня".

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – передал  слова очевидцев ДТП Николай Гуй в интервью изданию "Сегодня".

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Также мужчина отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не связывался.

По словам мамы Саши Гуй, ее состояние остается тяжелым.

Напомним,  трагедия произошла на территории военной части в Киеве. По информации полиции, водитель – военнослужащий, майор – был нетрезв.

Двоим девушкам ампутировали по одной ноге. Третья находится в травмпункте Киевской городской клинической больницы №17 (Политравма), ее состояние гораздо тяжелее.

Сам виновник ДТП,  майор Владимир Холодный, раскаялся в своем поступке в зале суда и попросит предоставить ему возможность оказывать помощь пострадавшим.

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