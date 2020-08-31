Вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки, 30 августа, несколько выстрелов из стрелкового оружия по ВСУ было зафиксировано вблизи Марьинки, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

В Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, был задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отметили в штабе.

Отмечается, что все провокации не несли угрозы украинским защитникам, поэтому подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава ОС боевых потерь и ранений не было.

Также ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил, подразделения вооруженных сил РФ продолжают нести потери личного состава.

За последний месяц, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе (от 27 июля) вражеские подразделения потеряли 21 человека умершими и 29 ранеными и травмированными.

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