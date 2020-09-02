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Патрульный полицейский на Сумщине угрожал пистолетом женщинам с ребенком

Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

В полиции утверждают, что женщины зашли в магазин без маски, скрылись от полиции на автомобиле, а потом еще и пытались наехать на патрульного.

У женщин-участниц конфликта совершенно другая версия событий.

Женщины действительно зашли в «АТБ» без масок, но после замечание вышли на улицу, и вернулись уже в средствах защиты.



В это время полицейские уже стояли у входа, и никаких претензий не озвучили.

Женщины сели в авто, но при попытке отъехать им помешали патрульные, а один из них даже достал табельное оружие и направил в их сторону.

На Сумщині патрульний поліцейський погрожував пістолетом жінкам з дитиною. Причина – за півтори години до того вони зайшли в продуктовий магазин без масок. Це сталось у місті Путивль. Дорогою до наметового містечка туристки зайшли в АТБ без масок. На зауваження продавчині – повернулися до машини та зайшли повторно вже у засобах захисту. На місці були поліцейські, які провели з ними бесіду. Через півтори години ті ж правоохоронці впіймали жінок на вулиці та почали вимагати підписати протокол про адміністративне правопорушення, наголошуючи на необхідності йти у відділок. «Зловмисниці» сіли в машину, щоб забрати паспорти. А потім вирішили поїхати з місця. Поліцейські почали кидатись на машину, а один із них дістав пістолет. Під дулом пістолета жінок змусили вийти з машини з метою притягнення до адмінвідповідальності за відсутність масок. Був складений адмінпротокол. Жінкам загрожує до 17 тис. грн штрафу. А чи складуть протокол на поліцейських, які, схоже, перевищили свої службові обов’язки? Відповідь пишіть у коментарі. Gepostet von Стоп корупції am Dienstag, 1. September 2020

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