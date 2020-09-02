Патрульный полицейский на Сумщине угрожал пистолетом женщинам с ребенком
Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
В полиции утверждают, что женщины зашли в магазин без маски, скрылись от полиции на автомобиле, а потом еще и пытались наехать на патрульного.
У женщин-участниц конфликта совершенно другая версия событий.
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Женщины действительно зашли в «АТБ» без масок, но после замечание вышли на улицу, и вернулись уже в средствах защиты.
В это время полицейские уже стояли у входа, и никаких претензий не озвучили.
Женщины сели в авто, но при попытке отъехать им помешали патрульные, а один из них даже достал табельное оружие и направил в их сторону.
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