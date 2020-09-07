​Ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ

На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.

Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Телеграм.

"Первый погибший от начала перемирия. В воскресенье 6 сентября, около 17:15 на Луганщине погиб боец Объединенных сил. Одиночный выстрел со стороны боевиков, вероятно, снайпер. Это самая большая и, к сожалению, не единственная потеря. Под Горловкой в 14:55 подорвался специализированный автомобиль "АРС-14", следовавший тушить пожар. Двое украинцев ранены, состояние одного очень тяжелое", - отметил он.

В то же время на подступах к Донецку в 13:30 украинский боец получил ранение под обстрелом из автоматических гранатометов. В этом случае огонь в ответ не открывался. По его мнению, обострение без вмешательства Москвы не обошлось - возможно это и есть одна из причин.

"Картина получается крайне печальная, особенно для тех, кто верит, что с Россией и ее наемниками можно договариваться о мире. Очевидно, что противник намерен покончить с перемирием. Без команды из Москвы такая эскалация просто невозможна. На передовой есть погибшие, к сожалению, с нашей стороны в том числе", - пишется Цаплиенко.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.