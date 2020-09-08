Бывший главарь боевиков незаконной "ДНР" Александр Бородай пожаловался на большие потери среди террористов

Ряды оккупантов стремительно редеют даже вне боевых действий, об этом их бывший лидер рассказал в эфире одного из российских телеканалов, передает "Обозреватель".

В конце июля на Донбассе объявили перемирие. По словам Александра Бородая, который называл себя "премьер-министром" самопровозглашенной "республики", даже после этого боевики гибнут и несут небоевые потери. Недавно так называемая "ДНР" лишилась двух бойцов.

"Есть и погибшие, к сожалению, с нашей стороны. В том числе за время этого перемирия погибло двое членов "Союза добровольцев Донбасса" на передовой", – признался оккупант.

Ранее Александр Бородай похвалялся, будто может "взять Киев" с "добровольцами". Экс-главарь террористов в свое время заявил, что ему мало перетянуть Донбасс в состав РФ, а мечтает он провести боевиков по украинской столице. В эфире одного из интервью оккупант заявил следующее:

«Я мечтаю о том, чтобы не только Донбасс стал частью Российской Федерации, а о том, чтобы… Я хочу войти вместе с колоннами наших добровольцев, неважно, во главе или не во главе, просто вместе с колонной наших добровольцев войти в Киев и пройтись по Крещатику».

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.