В Донецкой области 8 сентября двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на мине
При этом, подорвавшись на ПМН-2, они получили боевые травмирования. К счастью, жизни бойцов сейчас ничего не угрожает.
Об этом сообщило командирование Оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в Facebook.
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"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Военные добавили, что на месте происшествия в Донецкой области работает руководящий состав бригады, а также рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Детали несчастного случая с военнослужащими устанавливаются.
Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.
На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.