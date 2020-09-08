Есть информация о состоянии бойцов

В Донецкой области 8 сентября двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на мине

При этом, подорвавшись на ПМН-2, они получили боевые травмирования. К счастью, жизни бойцов сейчас ничего не угрожает.

Об этом сообщило командирование Оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что на месте происшествия в Донецкой области работает руководящий состав бригады, а также рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Детали несчастного случая с военнослужащими устанавливаются.

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.

На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.