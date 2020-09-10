Боевики начали стягивать вооружение к линии разграничения на Донбассе
9 сентября обнаружено продление траншеи вблизи Березовского Луганской области, а днем ранее возле позиций вблизи Раевки Луганской области наблюдатели заметили пятерых боевиков с лопатами.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ. Информацию об этом опубликовали на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
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При помощи беспилотников ОБСЕ удалось обнаружить самоходные и буксируемые гаубицы и три РСЗО "Град" в Луганской области, все они были размещены с нарушением линии отвода. Кроме того, на полигоне в районе Бугаевки выявлены танки.
На полигоне возле Тернового Донецкой области также заметили четыре танка, а на полигоне в районе Покровки их было около десяти танков. В общей сложности около четырнадцати танков. Здесь же обнаружили несколько гаубиц.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что зафиксированы факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.
"В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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