В четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям ВСУ



Обстрел был осуществлен вблизи населенного пункта Шумы Донецькох области. Тем самым боевики сорвали перемирие на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в сети Facebook, обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – говорится в сообщении .

Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия террористов были спрогнозированы, поэтому удалось обезопасить украинских военных, а также представителей СЦКК и ОБСЕ.

Напомним, несколько дней назад главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули. Похоже, ультиматум Пушилина приведен в исполнение. Непонятно теперь, что дальше будет с перемирием и с завтрашней встречей советников глав "нормандской четверки".

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.