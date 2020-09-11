На позициях ВСУ под Горловкой случился пожар, украинским военнослужащим нужна помощь
Как передает Politeka.net, о последствиях и подробности ЧП рассказала волонтер Ирина Каптур на своей страничке в Facebook.
По ее словам, виновниками пожара являются оккупанты, которые воспользовались направлением ветра в сторону позиций ВСУ.
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Напомним, в четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям ВСУ.
Обстрел был осуществлен вблизи населенного пункта Шумы Донецькох области. Тем самым боевики сорвали перемирие на Донбассе.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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