На позициях ВСУ под Горловкой случился пожар, украинским военнослужащим нужна помощь

Как передает Politeka.net, о последствиях и подробности ЧП рассказала волонтер Ирина Каптур на своей страничке в Facebook.

По ее словам, виновниками пожара являются оккупанты, которые воспользовались направлением ветра в сторону позиций ВСУ.

"Война может быть такой. Не нужно даже стрелять. Огонь за секунды. Пылает все вокруг. Это все под Горловкой. До орков рукой подать. Как на ладони. Срывались БК( боекомплекты), снова сгорело все: ВОПы, блиндажи, оптика, одежда, документы. Пытались и спасать, и тушить. Ничего не успели. Но были там до последнего. Они выстояли, несмотря на этот ужас!", - рассказала волонтер.

Также она отметила, что из-за случившегося 5 бойцов пострадало, один затем скончался в госпитале.

"Как же больно. Мы еще не полностью закрыли Красногоровских погорельцев. А война уже ударила с другой стороны. Они без нашей помощи сами не смогут все отстроить. Пока тепло, хоть чуточку их поддержим", - пообещала волонтер.

Напомним, в четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям ВСУ.

Обстрел был осуществлен вблизи населенного пункта Шумы Донецькох области. Тем самым боевики сорвали перемирие на Донбассе.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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