За жизнь сотрудницы полиции медики боролись несколько дней

В Ивано-Франковске скончалась 27-летняя сотрудница правоохранительных органов Валентина Мартюшева

Еще 8 сентября молодая женщина шла в детски сад за дочкой после работы, но на пешеходном пешеходе ее сбил автомобиль, сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Фейсбуке.

С тяжелыми травмами ее госпитализировали, и медики делали все возможное, чтобы спасти молодую маму. К сожалению, их попытки оказались безуспешными, и 11 сентября вечером сердце старшего лейтенанта полиции - инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы отдела превенции Ивано-Франковского отдела полиции перестало биться.

По информации коллег, Валентина начала службу в органах внутренних дел еще в 2010 году, когда была курсанткой. Ее супруг также работает полицейским.

Все, кто работал с погибшей, отзываются о ней как об очень честном, порядочном и принципиальном человеке, который с достоинством нес службу в рядах полиции.

Ранее мы писали о том, что 22-летний патрульный полицейский погиб на Днепропетровщине.

Роман Ткачук утонул во время отдыха на водоеме.

«В нашей полицейской семье тяжелая утрата... Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Мы также рассказывали о том, что 3 июля, в 10:50, в селе Голубовка, на трассе Днепр — Харьков погиб правоохранитель. 35-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области, старший лейтенант полиции Павел Хоменко вместе с семьей возвращался домой с отдыха.

Полицейский остановил машину ВАЗ на обочине, чтобы заменить пробитое колесо. В это время грузовик, который двигался в попутном направлении, задел авто и полицейского. От полученных травм он погиб на месте. У него остались жена и пятилетний сын.

Напомним, полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.

Также Politeka писала, что полицейский устроил жесткое ДТП под Днепром.