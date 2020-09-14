В Украине, после очень сухой осени, бесснежной зимы и ранней весны неизбежны изменения климата

К сожалению для Украины эти изменения негативно скажутся на существовании отдельных видов растений и животных, ведь их жизни в опасности. Такое предупреждение сделала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в интервью для издания Апостроф.

"Это очень серьезно влияет на существование отдельных видов растений и животных. Когда в этом году была очень теплая зима, то животные, которые должны впадать в спячку, оставались активными - очень много таких животных погибло. Кроме того, многие погибли из-за пожара и так далее", - рассказала она.

Кроме того, еще одним следствием изменения климата является появление большого количества микробов болезней, которые не "перемерзли" зимой и развиваются в сухую погоду.

"Когда мы говорим о масштабных лесных пожарах и затем подсчитываем убытки, то, может быть, стоит эти средства потратить на предупреждение - расчистить дороги, установить системы видеонаблюдения у зоны отчуждения, осуществлять аэро-фото-видеосъемку и тому подобное. Получается, что кому-то выгоднее возмещать последствия пожара, чем действовать на опережение. Мы также увидели отсутствие надлежащего оборудования, защитной одежды, техники", - констатировала эколог.

Напомним, что Киев под угрозой, климат в области кардинально изменится: к чему готовиться украинцам.

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