Во вторник, 15 сентября на Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

В частности, в районе н.п. Водяное Донецкой области во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группы "Восток" на странице в Facebook.

"Воин получил ранение средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированный в лечебное учреждение. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении пресс-центра Оперативно-тактической группы "Восток".

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.

На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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