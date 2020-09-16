Боевики стянули к линии разграничения на Донбассе тяжелое вооружение

В частности, были замечены - танки, реактивные системы залпового огня "Град", гаубицы "Гвоздика" и "Лягушка".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, которое было опубликовали в штабе ООС на личной странице в Facebook.

Оккупантов отчетливо зафиксировали - техника боевиков размещена на территории оккупированных районов Донецкой области за линиями отведения, но и за пределами выделенных мест хранения.

Выполняя наблюдательный полет беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал нарушение договоренностей со стороны российско-оккупационных войск на территории ОРДЛО.

Так, на полигоне близ Новоселовки обнаружено семь танков (вероятно Т-72 - 5 единиц, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровки зафиксировано три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемые гаубицы (предположительно Д-30А "Лягушка", 122 мм).

В сообщении штаба ООС говорится, что российско-оккупационные войска и в дальнейшем используют коварную практику и готовят наращивание вооружения и военной техники. Этим они в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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