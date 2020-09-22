В Ровенской области пьяный депутат за рулем своего элитного автомобиля сбил двух девушек, которые ехали на мотоцикле

В результате столкновения от многочисленных травм на месте аварии скончалась 20-летняя девушка, которая была за рулем мотоцикла. Ее 15-летняя подружка также получила множество повреждений, но сумела выжить. Сейчас она находится в больнице.

Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).

Жители села после аварии едва не устроили самосуд над депутатом сельсовета. Погибшей Вале было всего 20 лет, сзади сидела ее подружка - 15-летняя Наталья. Мама Вали находится в шоке и без ума от горя.

По словам девушки, водитель по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения и даже не подумал тормозить.

Наоборот - он начал увеличивать скорость и при этом улыбался.

"Мы ехали по дороге, вдруг нам на встречу, на нашу полосу выехал внедорожник. За рулем сидел мужчина. Он рассмеялся и прибавил скорости. Мы дали по тормозам и он влетел прямо на нас", - рассказала Наталья журналистам ТСН.

За рулем джипа был 59-летний житель соседнего села, депутат сельсовета. По словам Натальи, от него пахло алкоголем очень сильно, он едва мог ходить.

По словам односельчан, депутат очень влиятельный человек с деньгами. Он постоянно ездит пьяный и уверен в своей безнаказанности.

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