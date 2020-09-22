В Ровенской области пьяный депутат за рулем своего элитного автомобиля сбил двух девушек, которые ехали на мотоцикле
В результате столкновения от многочисленных травм на месте аварии скончалась 20-летняя девушка, которая была за рулем мотоцикла. Ее 15-летняя подружка также получила множество повреждений, но сумела выжить. Сейчас она находится в больнице.
Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).
Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками: «Утратила красоту»
Судьба "Сватов" без Митяя и Артемьевой окончательно решилась, в Квартал 95 сообщили: "Новый сезон..."
Конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются: "Маша как змея"
Роскошная Асмус вышла в свет и показала, что потерял Харламов: "Лучше Кошкиной"
Жители села после аварии едва не устроили самосуд над депутатом сельсовета. Погибшей Вале было всего 20 лет, сзади сидела ее подружка - 15-летняя Наталья. Мама Вали находится в шоке и без ума от горя.
По словам девушки, водитель по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения и даже не подумал тормозить.
Наоборот - он начал увеличивать скорость и при этом улыбался.
"Мы ехали по дороге, вдруг нам на встречу, на нашу полосу выехал внедорожник. За рулем сидел мужчина. Он рассмеялся и прибавил скорости. Мы дали по тормозам и он влетел прямо на нас", - рассказала Наталья журналистам ТСН.
За рулем джипа был 59-летний житель соседнего села, депутат сельсовета. По словам Натальи, от него пахло алкоголем очень сильно, он едва мог ходить.
По словам односельчан, депутат очень влиятельный человек с деньгами. Он постоянно ездит пьяный и уверен в своей безнаказанности.
Напомним, что майор впечатлили героическим поступком после ДТП в Одессе.
Как Politeka писала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.
Также Politeka сообщала, что сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева, фото.