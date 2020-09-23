РФ перебрасывает военную технику и боеприпасы на Донбасс во время действия перемирия

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Согласно данным разведки, с начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами.

"После капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т. ч. 122-мм реактивные системы залпового огня “Град”", - говорится в сообщении.

Также ранее стало известно, что для комплектования подразделений противника с территории России продолжают прибывать наемники, у которых есть российское гражданство и которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям. В частности, речь идет о снайперах, разведчиках и связистах.

Напомним, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. В офисе президента Украины Владимира Зеленского данное решение назвали прорывом в переговорах.

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