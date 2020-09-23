Что известно о происшествии

В среду, 23 сентября произошел мощный взрыв на Донбассе у позиций ВСУ

В частности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом происшествии сообщили на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Отмечается, что защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

В сообщении также сказано, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.

На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.