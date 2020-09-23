В среду, 23 сентября произошел мощный взрыв на Донбассе у позиций ВСУ
В частности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.
Об этом происшествии сообщили на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
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Отмечается, что защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.
В сообщении также сказано, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.
На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.